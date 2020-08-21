Dodo Beach’te yıkım tekrar başladı

Bodrum'un Küdür Yarımadası'ndaki Dodo Beach'te yıkım işlemine yeniden başlandı. İşletme sahiplerinin başvurusuyla Muğla 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurunca, yıkıma ara verilmişti. Gelişme üzerine harekete geçen Çevre Bakanlığı, üst mahkemeye başvurarak karara itiraz etti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Yapı Kayıt Belgesi de iptal edilen beach'in yıkımına yeniden başlandı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alan işgal eden işletmede yıkımın kısa süre içinde tamamlanacağı ve akabinde bölgenin doğal görünüme kavuşturulması için çalışmalara başlanacağı öğrenildi.Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri son 2 ayda Ortaca ve Köyceğiz'de kaçak olduğu uydu fotoğraflarından belirlenen 42 yapıyı, belediyelerle birlikte yıktı. Fethiye ve Marmaris'te tespit edilen kaçak yapılar ise eylülde yıkılacak.