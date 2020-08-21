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Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu

'nin Gebze ilçesindeki bir döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuya sebep oldu. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 15:32 Son Güncelleme: 21.8.2020 15:34 ABONE OL
Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu

Olay, Gebze Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu yanındaki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın yüksek ısıda çalışan döküm fırınlarında yangın çıkması üzerine bina boşaltılarak itfaiyeye haber verildi. Fabrikaya gelen itfaiye ekipleri yanan fırına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

BAZI İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri fırınlarda yangın çıkması ihtimaline karşın uzun süre soğutma çalışması yaptı. Dumandan etkilenen bazı işçilere fabrikaya gelen ambulansta tedavi uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu
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