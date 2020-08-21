Eli öpülesi öğretmen

Tunceli'de 19 yıldır öğretmenlik yapan Nuran Ekrem, pandemi döneminde yaptığı fedakârlıklarla hem öğrencilerinin hem de vatandaşların hayatına dokundu. Fedakâr öğretmen, öğrencilerinin eksikliklerini kapatmak için uzaktan eğitimle yetinmeyip onlara evlerinde ders anlattı, 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım etmek için Vefa Sosyal Destek Grubuna katıldı, sokak hayvanlarının aç kalmaması için onlara yiyecek temin etti ve Kızılay'ın maske dağıtma çalışmalarına gönüllü olarak katıldı. Tunceli Latif Büyükdağ İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ekrem, SABAH'a şunları anlattı:Öğretmenlik her şeyden önce tüm mesleklere giden yolları gösteren bir harita, öğretmen de bir pusuladır. Çünkü doktorun da avukatın da hâkimin de mühendisin de imamın da berberin de yolu mutlaka öğretmenle kesişir. Biz insana şekil veririz; insanlar mesleklere ve hayata... Bu bağlamda öğretmenlik mesleği özellikle vicdan, sabır ve sevgi işidir. Öğrencilerimi, hatta okulumdaki bütün öğrencileri özledim. Onlara bir şeyler öğretmenin mutluluğunu bana hiçbir şey veremez. Onlar mucizelerim.Ülkece zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de bazı kısıtlamalar uygulandı. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımız evden çıkamadı. Yardım etmek istedim. Bir ay boyunca kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımızın ilaçlarını evlerine götürdüm. Yasaklı günler de sokak hayvanlarını doyurdum. Yaşlı bir amcamızın bahçesindeki meyveleri topladım. Ayrıca Kızılay'ın da maske ve kıyafet dağıtıma işlerine yardımcı oldum. Başkalarının acılarını, sıkıntılarını paylaşabiliyorsanız insansınız.Gençler bizim geleceğimiz. Bu ülkenin büyük hedefleri var. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için onlara ihtiyacımız var. Yılmadan, yorulmadan sabırla çalışarak ideallerinin peşinden koşsunlar istiyorum. Ülkelerin zenginliği ve övüncü, genç kuşaklarıdır. Cumhuriyetimizin 100. yaşına 2023 Eğitim Vizyonumuz'un kılavuzluğunda ereceğiz, bu ilhamla çalışıyor, yaşıyor ve bu ilhamı gençlere taşıyoruz. Onlar da bizden aldıklarını yarına taşıyacaklar. Bu bir bayrak yarışı. Ay yıldızlı bayrağımızın nice taşıyanı, nice dalgalandıranı olsun.