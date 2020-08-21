Güleda’nın katiline müebbet

Isparta'da, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda genç kızın babası Mustafa Cankel ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Pehlivan, savunmasında cinayeti tasarlamadığını öne sürerek, "Boğazını sıktı ğımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Acılı aile- sinden özür dili- yorum" dedi. Sanığın avukatı da sosyal medya ve basının davada hükmü verdiğini belirterek, "Müvekkilimin adil yargılanma hakkı elinden alındı" ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Zafer Pehlivan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Karara itiraz ederek İstinaf'a götüreceğiz ve sanık hakkında 'Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası' isteyeceğiz" dedi. Güleda'nın babası Mustafa Cankel de en başından beri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklediklerini belirterek, "10 ağır müebbet verilse kendimize getirecek bir acı değil. Bu şekilde cinayetlerin önü açılmış ve sanığa mükafat verilmiş oluyor. İnşallah dosyamız İstinaf'tan döner ve hak ettiği cezayı alır" diye konuştu.