İşadamı ve yanındaki kadına kanlı pusu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan işadamı ve yanındaki kadın hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir taksiyle olay yerine gelen saldırganlar araç içerisinden 34 BUH 343 plakalı lüks aracının önünde duran Ereğlili işadamı Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan'ı uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tuttu. Beşikçi ile Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alan işadamının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken cesetler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, şüphelilerin kullandığı taksiyi Ereğli'de durdurarak sürücüsü ve içinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.