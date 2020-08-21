Karadeniz’de bulunan doğalgaz Türkiye’nin kaç yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak? Karadeniz’de ne kadar doğalgaz bulundu?

Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Sarayı'nda açıkladı. Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp büyüklüğünde bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini bildirdi. Peki, Türkiye'nin 1 yıllık doğal gaz tüketimi ne kadar? Yani ilk bulunan rezerv Türkiye'nin kaç yıllık doğalgazını karşılayabilir?

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR?

2018 doğal gaz tüketim miktarı: 50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı: 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı: 49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı: 47.9 milyar metreküp.