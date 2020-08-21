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’de bulunan doğalgaz ’nin kaç yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak? Karadeniz’de ne kadar doğalgaz bulundu?

Başkan Erdoğan, bugün ’nin heyecanla beklediği müjdeyi Dolmabahçe Sarayı’nda açıkladı. Erdoğan, 'deki Tuna-1 kuyusunda kalitesi yüksek ve çıkarılabilir 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan, bu rezervin çok daha büyük bir doğalgaz rezervinin parçası olduğunu duyurdu. Peki, Karadeniz’de bulunan doğalgaz Türkiye’nin kaç yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak? Karadeniz’de ne kadar doğalgaz bulundu?

Giriş Tarihi: 21.8.2020 17:12 ABONE OL
Karadeniz’de bulunan doğalgaz Türkiye’nin kaç yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak? Karadeniz’de ne kadar doğalgaz bulundu?

'nin merakla beklediği müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Sarayı'nda açıkladı. Erdoğan, 'de 320 milyar metreküp büyüklüğünde bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini bildirdi. Peki, Türkiye'nin 1 yıllık doğal gaz tüketimi ne kadar? Yani ilk bulunan rezerv Türkiye'nin kaç yıllık doğalgazını karşılayabilir?

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR?

2018 doğal gaz tüketim miktarı: 50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı: 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı: 49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı: 47.9 milyar metreküp.

Karadeniz’de bulunan doğalgaz Türkiye’nin kaç yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak? Karadeniz’de ne kadar doğalgaz bulundu?

TÜRKİYE'NİN KAÇ YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK?

'de 2019 yılında doğal gaz tüketim miktarı 46 milyar 835 milyon 429 metreküp. Yani 2019'daki tüketim verilerine göre Zonguldak açıklarında bulunan doğalgaz rezervi Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık doğalgaz tüketim ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Eğer Tuna-1 kuyusunda alt katmanlarda mevcut bulunandan daha büyük bir rezerv tespit edilirse bu durumda ihtiyacı karşılama süresi de artacak.

Karadeniz’de bulunan doğalgaz Türkiye’nin kaç yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak? Karadeniz’de ne kadar doğalgaz bulundu?

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Karadeniz’de bulunan doğalgaz Türkiye’nin kaç yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak? Karadeniz’de ne kadar doğalgaz bulundu?
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