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Kartal’da marketi yakan şüpheli yakalandı

Kartal’da marketi kundaklayan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelinin yanında getirdiği benzin ve market içerisinde bulunan küçük tüpü açmak suretiyle marketi ateşe verip yangın çıkardığı anlaşıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 21.8.2020 17:05 Son Güncelleme: 21.8.2020 17:06 ABONE OL
Kartal’da marketi yakan şüpheli yakalandı

Bugün saat 04.10 sıralarında Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi'nde bulunan bir marketin kundaklanması olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kartal ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, incelenen kamera görüntüleri neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Emirhan Y. (21) isimli şahıs Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi'nde yakalandı.

İstanbul Kartal’da marketi yakan şüpheli yakalandı | Video

Şüpheli şahsın yanında getirdiği benzin ve market içerisinde bulunan küçük tüpü açmak suretiyle marketi ateşe verip yangın çıkardığı anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs aynı gün adli makamlara sevk edildi.

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Kartal’da marketi yakan şüpheli yakalandı
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