Maltepe'de cami merdivenlerine çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Abdurrahman A.'nın kullandığı yabancı plakalı bir otomobil sokakta ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce Gül Camii'nin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yan yattı. Kazada otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile yan yatan otomobilden kurtarıldı. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

231 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü Abdurrahman A.'nın alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Sürücü, olay yerinde yapılan alkol testinde 231 promil alkollü çıktı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, Abdurrahman A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın yaşandığı sokakta oturan Murat Karadağ, "Virajı dönerken caminin merdivenlerine vurmuş. Hızlı mı girdi onu göremedik ama aşırı alkollü olduğunu gördük. Ayakta zor duruyor zaten. Ses duyunca dışarı çıktık, baktık ki araç yan yatmış" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.