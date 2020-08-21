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Nişanlısından ayrılan genç çatıya çıkıp intihara kalkıştı

'da, nişanlısından ayrılan D.K. (23), 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Ayrıldığı nişanlısının gelmesini isteyen D.K., polisin ikna çabaları sonucu intihardan vazgeçti.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 14:36 ABONE OL
Nişanlısından ayrılan genç çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Merkez Konak Mahallesi Uğuz Sokak'ta 3 katlı binanın çatısına çıkan kişiyi görenler, polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıya çıkan ve adının D.K. olduğu öğrenilen gencin, birkaç ay önce nişanlandığı ve bir hafta önce de nişanlısından ayrıldığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri binanın altına branda açarak tedbir aldı.

D.K. ayrıldığı nişanlısının gelmesini istedi. Polislerin yaklaşık bir saatlik çabasıyla ikna edilen D.K., çatıdan indirilerek önce sağlık muayenesi için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Nişanlısından ayrılan genç çatıya çıkıp intihara kalkıştı
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