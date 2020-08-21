O çocuklar İstanbul’da

Sosyal sorumluluk deneyi ile gündeme gelen ve yüzbinlerce kişi tarafından beğeni toplayan Diyarbakırlı çocuklar Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışkan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt (12) Tuzla Belediyesi tarafından İstanbul'a getirildi. Aileleriyle bir hafta İstanbul'da kalacak olan çocuklar, Ayasofya Camisi başta olmak üzere megakentin kültür miraslarını ziyaret edecek. İlk kez uçağa bindiğini, ilk kez Diyarbakır'dan farklı bir il gördüğünü, ilk kez Roller Coster'a bindiğini, ilk kez Aslan Park'ta Bengal Kaplanı, Leopar, Puma, Panter, Karakulak, Beyaz Aslan gördüğünü söyleyen Mert Emsen, "Diyarbakır'ın dışına çıkmak hayal gibi geliyor" dedi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da "İyilik yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu herkese gösterdiler" ifadelerini kullandı.