O temizlik işçisinin borcunu sanatçılar üstlendi

Bursa'da çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden Osmangazi Belediyesi temizlik işçisi Habib Çaylı'nın örnek davranışına insanlığa sanatçılar duyarsız kalmadı. Çaylı'nın 35 bin liralık kredi borcunu sanatçılar Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli ödeyecek. Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Habib Çaylı (57), temizlik yaparken çöp konteynerinin yanında bir poşet içinde 110 bin lira bulmuştu. Bulduğu parayı polise teslim eden Çaylı, 35 bin lira civarında kredi borcu olduğu belirterek, "Borcuma rağmen bu parayı teslim ettim, çünkü haram para istemiyorum. Haram para kursağımdan geçmesin. Helal para istiyorum, ekmeğimin peşindeyim" demişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Alişan ve Demet Akalın, bir televizyondaki programda temizlik işçisi Habib Çaylı'yı konuk etti. İki şarkıcı, Çaylı'nın kredi borcunu karşılayacaklarını söyledi. Programın konuğu olan şarkıcı Mustafa Ceceli de destek sözü vererek, "Dünya, senin gibi iyi kalpli insanlar sayesinde ayakta duruyor. Yapmış olduğun şey hem bizlere hem de yeni nesle çok büyük bir örnek" dedi.