Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Müslümanlar için en özel günlerden bir tanesi olan Cuma gününe gelmenin coşkusu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde camiler yine dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Corona virüs tehlikesi nedeniyle bir dönem kapalı kalan camilerde ibadet yapılabiliyor. Cuma namazı için dilerseniz kendi seccadenizi getirebilirsiniz. Cumaya gitmeden önce ise günün en güzel, anlamlı resimli Cuma mesajları araştırması konusu oluyor. Her günden daha hayırlı olan Cumanız mübarek olsun...

KISA, UZUN, ANLAMLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

De ki rabbim bağışla merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın...

Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun, Allah dualarımızı kabul, Cuma günümüzü mübarek eylesin. Hayırlı Cumalar.