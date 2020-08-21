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2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

İslam âlemi olarak mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı günde yine camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselerek dualar edilecek. Yine bu anlamlı günün mutluluğunu sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel, kısa, yeni ve ile sözleri görselleri hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 21 Ağustos 2020 birbirinden özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajları ile en güzel mesajı...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 10:03 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Müslümanlar için en özel günlerden bir tanesi olan Cuma gününe gelmenin coşkusu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde camiler yine dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Corona virüs tehlikesi nedeniyle bir dönem kapalı kalan camilerde ibadet yapılabiliyor. Cuma namazı için dilerseniz kendi seccadenizi getirebilirsiniz. Cumaya gitmeden önce ise günün en güzel, anlamlı araştırması konusu oluyor. Her günden daha hayırlı olan Cumanız mübarek olsun...

KISA, UZUN, ANLAMLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

De ki rabbim bağışla merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın...

Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun, Allah dualarımızı kabul, Cuma günümüzü mübarek eylesin. .

Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme…

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin, hayırlı cumalar...

Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun.

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi…

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. dilerim.

Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…

Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Âlemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile… dua ile…

Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Ey Allah'ım; yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme darda ve muhtaç koyma.

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Resimli Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR
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