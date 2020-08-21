SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 21 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 21 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 21 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak.

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu.