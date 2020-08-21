Son dakika haberi: Nadir Salifov cinayetiyle ilgili yeni detaylar! 'Hayalet'in intikamı...

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haberi: cinayetiyle ilgili yeni detaylar! 'Hayalet'in intikamı...

’da dün yemek yerken özel suikast silahı ile öldürülen suç örgütü elebaşısı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. ‘Lotu Guli’ lakaplı Salifov 4 yıl önce Beşiktaş’ta çapraz ateşe tutularak öldürülen ‘Hayalet’ lakaplı ’in ölümünden sorumlu tutuluyordu. Polis şimdi bu cinayetin bu hesaplaşma zincirinin son halkası olup olmadığını çözmeye çalışıyor.

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Son dakika haberi: Nadir Salifov cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Mafya hesaplaşması!

Azerbaycanlı mafya lideri 'Lotu Guli' lakaplı 'in öldürülmesi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Rus, ve Gürcü suç örgütlerinin merkezinde olduğu mafya savaşı, 'Ded Hasan' lakaplı mafya lideri Aslan Usoyan'ın öldürülmesiyle başladı. Usoyan, Rus mafyasının en etkili isimlerinden biriydi. Rusya'da illegal birçok sektörde söz sahibiydi. Ortadoğu'daki terör örgütlerine yönelik silah sevkıyatlarında da adı geçiyordu. 'Ded Hasan' Moskova'da bir restoran çıkışında 16 Ocak 2013'te keskin nişancı ateşiyle öldürüldü. Ölümünden Azerbaycan'ın etkili mafya liderlerinden 'Lenkaranski' lakaplı sorumlu tutuldu. Özellikle Rusya'daki azınlık Azerbaycan Türklerinin çok tuttuğu bir isimdi.

Son dakika haberi: Nadir Salifov cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Mafya hesaplaşması!

'HAYALET' OLARAK ANILMAYA BAŞLADI

Ukrayna ve Gürcistan'ın ardından Türkiye'de de silahlar patladı. Hürriyet'in haberine göre, 17 Ağustos 2013'te Başakşehir'de Ali Gamidov adlı Azerbaycanlı işinsanı öldürüldü. Gamidov ölmek üzereyken sevgilisine 'in ismini verdi. Ancak 'Rövşen Aliyev' sahte kimliğini kullanmaya başlayan Caniyev yakalanamadı. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna arasında mekik dokuyan ve adamları silahlı saldırılara devam eden Caniyev 'Hayalet' olarak anılmaya başlandı.

Son dakika haberi: Nadir Salifov cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Mafya hesaplaşması!

BEŞİKTAŞ'TA ARACI ÇAPRAZ ATEŞE TUTULDU

Caniyev 17 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta bir oteldeydi. Yakın adamları 'Tsipa' lakaplı Timur Nemtsitsevirde ve Dato Çuradze ile görüştü. Çıkışta aracı çapraz ateşe tutuldu. 65 kurşun isabet etti ve hayatını kaybetti. Rusya'da başlayan, Gürcistan'a oradan da Türkiye'ye uzanan büyük bir hesaplaşma zincirinin halkalarından biriydi bu . 'Ded Hasan'ın intikamı alınmıştı. , büyük törenlerle defnedildi. Ardından adına ağıtlar yazıldı, belgeseller çekildi.

Son dakika haberi: Nadir Salifov cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Mafya hesaplaşması!

MAFYA HESAPLAŞMASININ SON ZİNCİRİ Mİ?

Adamları ve yakınları onun intikamını almak için birçok kez hamle yaptılar. Hedefte 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salipov vardı. Kasım 2017'de ve Şubat 2020'de yaptıkları saldırı planları Türk polisinin baskınlarıyla suya düştü. 3 gün önce Caniyev'in öldürülmesinin 4'üncü yılıydı. Bu kez saldırı haberi 'dan geldi. Caniyev'in ölümünden sorumlu tutulan Salipov, öldürüldü... Polis şimdi bu cinayetin bu hesaplaşma zincirinin son halkası olup olmadığını çözmeye çalışıyor.

Son dakika haberi: Nadir Salifov cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Mafya hesaplaşması!

Salipov, Fransa'da 2 kişiyi öldürtmekten, Rusya'da adam kaçırmaktan ve Ukrayna'da suç örgütü faaliyeti yürütmekten uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranıyordu.

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Son dakika haberi: Nadir Salifov cinayetiyle ilgili yeni detaylar! 'Hayalet'in intikamı...
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