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Son dakika! 'de kan donduran anlar! Yavru köpeği ezerek öldürdü

Son dakika haberi... 'de kan donduran görüntüler ortaya çıktı. İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına kaydedilen anlarda bir minibüs yavru köpeği ezerek öldürdüğü görülüyor. Kaydedilen o anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Yaşanan olay sonrası sosyal medyada büyük tepki gördü.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 10:29 Son Güncelleme: 21.8.2020 10:37 ABONE OL
Son dakika! İzmir'de kan donduran anlar! Yavru köpeği ezerek öldürdü

Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna saat 07.00 sıralarında gelen 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaşırken yavru köpeği ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.

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O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü.

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Son dakika! İzmir'de kan donduran anlar! Yavru köpeği ezerek öldürdü
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