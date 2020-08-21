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Sultangazi'de silahlı saldırı; aracından iner inmez saldırıya uğradı

Sultangazi'de otoparka otomobilini park eden bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin polise verdiği ifadesinde merminin nereden geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 09:53 Son Güncelleme: 21.8.2020 09:59 ABONE OL
Sultangazi'de silahlı saldırı; aracından iner inmez saldırıya uğradı

Olay, Yunus Emre Mahallesi 1406 Sokak'ta 19 Ağustos Çarşamba günü yaşandı. Otoparka otomobilini park etmek için gelen kişi, otomobilden indiği sırada bacağından vurularak yaralandı. Yaralı kişi olay yerinin arka sokağında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri otoparkta incelemelerde bulundu. Bacağından yaralanan kişinin polise verdiği ifadesinde, bacağına kurşun isabet ettiğini ve nereden geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralının ifadesi üzerine olay hakkında soruşturma başlattı.

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Sultangazi'de silahlı saldırı; aracından iner inmez saldırıya uğradı
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