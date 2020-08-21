Canlı Süper Loto sonuçları sorgulama! Dün geceye damga vuran 20 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama...

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Canlı sonuçları sorgulama! Dün geceye damga vuran MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama...

Son günlerin en çok takip edilen konuları arasında çekiliş sonuçları var. Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayını, her gün binlerce şans oyunu tutkunu tarafından araştırılıyor. Süper Loto, ve gibi oyunlara ait canlı çekiliş sayfası, ilgili çekilişi düzenleyen kurum tarafından erişime açılıyor. Peki, 2020 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları canlı olarak ne zaman yayınlanacak? Bu başlık altında Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemi ve canlı çekiliş sonuçları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 07:14 Son Güncelleme: 21.8.2020 07:15 ABONE OL
Süper Loto çekilişi canlı yayın ile yapılacak! 20 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

çekiliş sonuçları, her çekiliş gününde, şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Bugünkü Süper Loto çekişliş sonuçları da on binler için merak konusu oldu. Süper Loto çekilişi canlı yayın ile yapıldı ve kazanan numaralar ilan edildi. İşte, bugüne ait Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemi hakkında merak edilenler...

20 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun Perşembe akşamı gerçekleştirilen dev çekilişi için heyecan üst seviyelere çıktı. Büyük ikramiyenin sahibi olarak hayatını değiştirme hayalleri kuran vatandaşlar açıklanan sonuçlara aşağıdan ulaşabilecek. Süper Loto sonuçları ve çekiliş ile alakalı tüm ayrıntılara sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Süper Loto çekilişi canlı yayın ile yapılacak! 20 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

'nun 9. çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirildi. Süper Loto çekiliş sonuçlarrında kazandran numaralar şu şekilde sıralandı: 16 27 21 1 25 33

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.

Süper Loto çekilişi canlı yayın ile yapılacak! 20 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Süper Loto çekilişi canlı yayın ile yapılacak! 20 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto çekilişi canlı yayın ile yapılacak! 20 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER VAR?

çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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Canlı Süper Loto sonuçları sorgulama! Dün geceye damga vuran 20 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama...
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