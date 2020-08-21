Tam kıvamında aşure nasıl yapılır? En kolay, lezzetli aşure tarifi ve yapılışı için malzemeler!

Muharrem ayına girmemizle birlikte aşure tarifi ve malzemeleri merak edilmeye başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda en lezzetli ve tam kıvamında aşure tarifi internetten araştırılıyor. Geleneksel tatlıyı yaparken bazıları sulu bazıları ise katı olmasın istiyor. Herkesin çok seveceği ve afiyetle yiyeceği tam kıvamında aşure tarifine haberimizde yer verdik. Peki Tam kıvamında aşure nasıl yapılır? En kolay aşure tarifi ve yapılışı için malzemeler

TAM KIVAMINDA AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure Günü'ne kısa süre kala tam kıvamında aşure tarifi için araştırılmalar başladı. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz. Peki tam kıvamında aşure nasıl yapılır?