Tatil yapmak isterken dolandırıcıların ağına düştüler

Fransa'da yaşayan 4 Türk aile, Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan ünlü olan A… Hotel & Resort'ta 2017 yılında konakladı. Otelden memnun kalan 4 aile bu kez 2020 yılının Ekim ayı için rezervasyon yaptırmak istedi.

DOLANDIRICILARA BİNLERCE EURO KAPTIRDI



İnternette otelin numarasını arayan aile, dolandırıcıların ağına düştü. A…. Hotel'in adını kullanan ve otelin adının içeren bir site tasarlayan dolandırıcılara 2 Haziran 2020 günü 4 bin Euro para havale ettiler. 23-30 Ekim tarihlerinde rezervasyon yaptırdıklarını düşünen 4 aile, Ağustos ayı için aynı otele rezervasyon yaptıran dostlarının telefonuyla şoke oldu.

5. AİLE DOLANDIRILDIKLARINI ANLADI



Aynı dolandırıcılar üzerinden otele rezervasyon yaptırdıklarını sanan 5. Aile, tatil için gittiği otelden 'rezervasyonunuz yok' yanıtını alınca dolandırıldıklarını anladı. Otel numarası ile aradıkları numaranın farklı olduğunu anlayan aile, Fransa'daki 4 aileyi arayarak onların da isimlerini otel kayıtlarında arattırdı. Ancak onların da herhangi bir rezervasyon yaptırmadığı ortaya çıktı.

PARALARI ÇEKİP HESABI KAPATMIŞLAR



Bu durum üzerine ailelerden Mehmet A. hemen Fransa'da polise başvurdu ve şüphelilerin bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Yapılan çalışmalar ardından mağdur ailelerin paralarını gönderdikleri hesabın paralar çekildikten hemen sonra kapatıldığı öğrenildi. Dolandırıcıların kullandığı numarayı tekrar arayan aile yanıt alırken bir de tekrar dolandırılmaya çalışıldı.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar baba ve oğul… Şerif ve Ekrem K. ismini kullandıkları belirlenen dolandırıcıların Mustafa Candan ismini kullandığı anlaşıldı. Site olarak kullandıkları 'a…..resortshotel.com'un kapalı olduğu görüldü.

Ayrıca bir başka aile de yine aynı dolandırıcıların kurbanı olduğu ortaya çıktı. Almanya'da yaşayan aile sözde şirkete para transferi yaptığı, ardından da 'Maalesef dolandırıldınız' şeklinde bir mesaj alarak şoke olduğu belirlendi. O konuşmalar Whatsapp üzerinden teker teker kayda alındı.

"BAŞKA AİLELER MAĞDUR OLMASIN"



SABAH'a konuyla ilgili açıklama yapan mağdur ailelerden Mehmet A., "Biz 4 aile Fransa'da yaşıyoruz ve Ekim ayında ailece Alanya'da tatil yapmak üzere önceden gittiğimiz bir otelde rezervasyon yaptırdık. Fakat rezervasyonun otelin tıpa tıp benzeyen bir internet sitesi üzerinden yapıldığı anlaşıldı. Dolandırıcılar bizlere ulaştığımız bir telefon numaradan banka hesabına ödeme yapmamızı istediler.

Ailelerin tatil planları altüst oldu. Aynı duruma düşen tanıdığımız bir aile şikayette bulunmasına rağmen henüz bir sonuç alamadık. Kimlikleri belli olan ve telefonlara hala cevap veren dolandırıcı kişiler bizlerle dalga geçtiler. Başka ailelerin mağdur olmasını engellemek için sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.