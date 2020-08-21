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Tekneyi çaldığı ortaya çıktı

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 ABONE OL
Tekneyi çaldığı ortaya çıktı
İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarılan kişinin denize açıldığı tekneyi çaldığı öğrenildi. 14 Ağustos'ta Bandırma-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu kaptanı Hasan Algam denizde yardım isteyen birini fark etti. Algam, telefonu olmadığı için yardım isteyemeyen ve 3 gece 4 gün boyunca mahsur kaldığını öne süren Hasan B.'yi gemiye alarak, kurtardı. Haberlere konu olan mucize kurtuluşu izleyen ve çalınan teknesini gören Hamza Coşkun, şikâyetçi oldu. Şüpheli, Kocaeli Darıca'da yakalandı. Almanya'da cinayetten hapis yattığı ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen Hasan B., tutuklandı.
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Tekneyi çaldığı ortaya çıktı
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