Tekneyi çaldığı ortaya çıktı

İDO feribotunun
kaptanının
dikkati sayesinde
kurtarılan kişinin denize
açıldığı tekneyi çaldığı öğrenildi.
14 Ağustos'ta Bandırma-Yenikapı
seferini yapan İDO feribotu kaptanı Hasan
Algam denizde yardım isteyen birini fark etti.
Algam, telefonu olmadığı için yardım isteyemeyen
ve 3 gece 4 gün boyunca mahsur kaldığını
öne süren Hasan B.'yi gemiye alarak,
kurtardı. Haberlere konu olan mucize kurtuluşu
izleyen ve çalınan teknesini gören Hamza
Coşkun, şikâyetçi oldu. Şüpheli, Kocaeli
Darıca'da yakalandı. Almanya'da cinayetten
hapis yattığı ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı
öğrenilen Hasan B., tutuklandı.