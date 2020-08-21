Tekneyi çaldığı ortaya çıktı

İDO feribotununkaptanınındikkati sayesindekurtarılan kişinin denizeaçıldığı tekneyi çaldığı öğrenildi.14 Ağustos'ta Bandırma-Yenikapıseferini yapan İDO feribotu kaptanı HasanAlgam denizde yardım isteyen birini fark etti.Algam, telefonu olmadığı için yardım isteyemeyenve 3 gece 4 gün boyunca mahsur kaldığınıöne süren Hasan B.'yi gemiye alarak,kurtardı. Haberlere konu olan mucize kurtuluşuizleyen ve çalınan teknesini gören HamzaCoşkun, şikâyetçi oldu. Şüpheli, KocaeliDarıca'da yakalandı. Almanya'da cinayettenhapis yattığı ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığıöğrenilen Hasan B., tutuklandı.