Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi

bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi

'te bir kişi, kayınvalidesini boğarak öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemininde betonun altına gömdü. Bodrum katına gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan damat tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 10:29 Son Güncelleme: 21.8.2020 10:42 ABONE OL
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi

Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilerek, Emniyete kayıp ilanında bulunulmuştu.

Kilis'te yabancı uyruklu bir kişinin kayın validesini öldürdükten sonra üzerine beton döktüğü ortaya çıktı | Video

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

Kayıp ilanı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan'ın damadı şüpheli M.E.A.'yı (35) sorguya aldı. M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine Asayiş Şubesinde çapraz sorguya alındı.

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi

GİDER KUYUSUNA ATARAK...

M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söyledi.

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi

TUTUKLANDI

ekiplerince gözaltına alınan ve kayınvalidesi Altue el-Hassan'ı (68) öldürdüğünü itiraf eden damat M.E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Suriyeli Altue el-Hassan'ın bulunması için çalışma başlatan ekipleri, kadının damadı M.E.A'yı gözaltına almıştı.

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi

Şüpheli, sorgusunda, kayınvalidesini öldürüp yaşadıkları apartmanın bodrum katına gömdüğünü ve üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. Ekiplerce söz konusu adreste 19 Ağustos'ta yapılan incelemede Suriyeli kadının cesedi bulunmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA