Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi

GİDER KUYUSUNA ATARAK...

M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söyledi.