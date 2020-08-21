Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cani damat ile ilgili karar verildi

Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilerek, Emniyete kayıp ilanında bulunulmuştu.
Kilis'te yabancı uyruklu bir kişinin kayın validesini öldürdükten sonra üzerine beton döktüğü ortaya çıktı | Video
ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI
Kayıp ilanı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan'ın damadı şüpheli M.E.A.'yı (35) sorguya aldı. M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine Asayiş Şubesinde çapraz sorguya alındı.
GİDER KUYUSUNA ATARAK...
M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söyledi.
TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve kayınvalidesi Altue el-Hassan'ı (68) öldürdüğünü itiraf eden damat M.E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Suriyeli Altue el-Hassan'ın bulunması için çalışma başlatan Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadının damadı M.E.A'yı gözaltına almıştı.