Uygulama noktasında doğum

Adana'da, sancısının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülen 9 aylık hamile Hüsne Aslan'a, yardım istedikleri uygulama noktasındaki kadın polis doğum yaptırdı. Yüreğir'de yaşayan 9 aylık hamile Aslan, sancısının başlaması üzerine eşinin kardeşi Selim Aslan ile hastaneye gitmek için otomobille yola çıktı. Ancak genç kadının sancıları yolda iyice arttı. Bunun üzerine, Adana-Karataş kara yolundaki uygulama noktasında otomobili durduran Selim Aslan, polislerden yardım istedi. Uygulama noktasında görevli polis memuru Demet Çubukçu (42) da, otomobilde kıvranan Aslan'a destek olmaya çalıştı. Sancıları artan genç kadın dayanamayınca, polis memuru Çubukçu'nun yardımıyla otomobilde doğum yaptı. Hüsne Aslan ve dünyaya gelen kız bebeği, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.Kendi ismi verilen bebeği kucağına alan Çubukçu, annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini belirterek, "İlk doğduğunda ağlamıyordu. Biraz tedirgin olduk, sonrasında poposuna bi tane patlattık. Ağlamaya başlayınca rahatladık" dedi.