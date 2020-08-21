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Son dakika: İstanbullular dikkat! Meteorolojiden flaş hava durumu uyarı...

'den için son dakika uyarısı geldi! İstanbullular bu sabaha yağmur sürpriziyle uyandı, az önce gelen bilgiye göre gün içerisinde ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. Özellikle Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında etkisini gösteren yağmurun gün içerisinde süreceği ifade edildi. Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu için plan yapan vatandaşlara Meteoroloji'den kötü haber geldi. Yağmurun yarın da süreceği ifade edildi. İşte son dakika haberinin aytıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 07:52 Son Güncelleme: 21.8.2020 08:03 ABONE OL
Vatandaşlar dikkat! Meteorolojiden İstanbul için uyarı

Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, genelinde öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışın ardından oluşabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Vatandaşlar dikkat! Meteorolojiden İstanbul için uyarı

'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, 'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

KİMİLERİ DURAKTA BEKLEDİ, KİMİLERİ KOŞARAK GİTTİ
Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul güne yağmurla başladı. Saat 0600'dan itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmura bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı.

Vatandaşlar dikkat! Meteorolojiden İstanbul için uyarı

Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de bulunduğu Beyoğlu ilçesi oldu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaş duraklara sığınırken, bazı vatandaşlar ise gidecekleri yere koşarak gitti.

Vatandaşlar dikkat! Meteorolojiden İstanbul için uyarı

YAĞMUR İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA BÖLGESİNDE ETKİLİ OLACAK
'den dün yapılan uyarının ardından başlayan sağanak yağış, başta olmak üzere, Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor.

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Son dakika: İstanbullular dikkat! Meteorolojiden flaş hava durumu uyarı...
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