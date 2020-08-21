Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

Adreslerde 1'i kuru sıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca, üç av tüfeği, beş şarjör, 43 mermi, 25 av tüfeği mermisi, 14 silah sürgüsü, bir açık namlu, bir zımpara makinesi, bir lazer makinesi, çok sayıda icra yayı ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.