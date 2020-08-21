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Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

Organize Polisleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan iki adrese baskın yaptı. Polisler, Silivri'de bulunan adresin bahçesinde Iguana, Puma, Savannah Cinsi Yabani Kedi, Tavuş Kuşu, Rakun, Flamingo, Deve Kuşu ve Yabani Kaz başta olmak üzere farklı cinslerde yabani hayvan buldu. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 21.8.2020 11:33 Son Güncelleme: 21.8.2020 12:30 ABONE OL
Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, 'un Güngören ve Silivri İlçeleri'nde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

Adreslerde 1'i kuru sıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca, üç av tüfeği, beş şarjör, 43 mermi, 25 av tüfeği mermisi, 14 silah sürgüsü, bir açık namlu, bir zımpara makinesi, bir lazer makinesi, çok sayıda icra yayı ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

EVDE ÇOK SAYIDA YABANİ HAYVAN BULUNDU

Silivri İlçesi'nde baskın düzenlenen adresin bahçesine giren Organize Polisleri karşılaştıkları tablo karşısında adeta şaşkına döndü.

Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

Adresin bahçesinde; 5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti'ne ilişkin uluslararası sözleşmeye (CITES) aykırı olarak çok sayıda yabani hayvanın olduğu ortaya çıktı.

Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

Adreste Iguana, Puma, Savannah Cinsi Yabani Kedi, Tavuş Kuşu, Rakun, Flamingo, Deve Kuşu ve Yabani Kaz başta olmak üzere farklı cinslerde yabani hayvan bulundu. Hayvanların internet üzerinden satılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Yasa dışı silah operasyonuna giden polisleri şaşırtan görüntü | Video

Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

Yabani hayvanlar muhafaza altına alındı. Şüpheli H.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

Gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

H.Ç. hakkında "Adli Kontrol" ve "Yurt Dışına Çıkış Yasağı" kararı verildi. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

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Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü
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