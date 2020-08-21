Yasa dışı silah operasyonuna giden polisler şaşkına döndü

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul'un Güngören ve Silivri İlçeleri'nde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 1'i kuru sıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca, üç av tüfeği, beş şarjör, 43 mermi, 25 av tüfeği mermisi, 14 silah sürgüsü, bir açık namlu, bir zımpara makinesi, bir lazer makinesi, çok sayıda icra yayı ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
EVDE ÇOK SAYIDA YABANİ HAYVAN BULUNDU
Silivri İlçesi'nde baskın düzenlenen adresin bahçesine giren Organize Polisleri karşılaştıkları tablo karşısında adeta şaşkına döndü.
Adresin bahçesinde; 5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti'ne ilişkin uluslararası sözleşmeye (CITES) aykırı olarak çok sayıda yabani hayvanın olduğu ortaya çıktı.
Adreste Iguana, Puma, Savannah Cinsi Yabani Kedi, Tavuş Kuşu, Rakun, Flamingo, Deve Kuşu ve Yabani Kaz başta olmak üzere farklı cinslerde yabani hayvan bulundu. Hayvanların internet üzerinden satılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Yasa dışı silah operasyonuna giden polisleri şaşırtan görüntü | Video
Yabani hayvanlar muhafaza altına alındı. Şüpheli H.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
H.Ç. hakkında "Adli Kontrol" ve "Yurt Dışına Çıkış Yasağı" kararı verildi. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı.