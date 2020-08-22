5 yaşındaki Fatmanur TIR’ın altında kalarak can vermişti! O şoföre 15 yıl isteniyor

İstanbul Gaziosmanpaşa'da annesiyle birlikte sağlık ocağından dönen 5 yaşındaki Fatmanur'un TIR altında kalarak can vermesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1082 Sokak'ta, şüpheli Hilmi Y.'nin idaresindeki TIR ile seyir halinde gittiği, saat 15:09 sıralarında aynı sokakta pazar alışverişinde kızı Fatmanur Asan ile yaya olarak aynı sokakta yürüyen müşteki Semra Asan'ın sokakta karşıdan karşıya geçmek için kızı Fatmanur'un elinden tutarak sokak içerisindeki trafiği kontrol edip, TIR'ı gördüğü belirtildi. Kızı ile birlikte sokağın karşı tarafına geçtiği, ancak TIR'ın gidiş istikametine göre sol tarafında dorsenin müşteki ve kızına çarparak kısa bir süre sürüklediği, müştekinin sürüklenme sırasında bağırarak yardım istemesinin çevredeki vatandaşlarında duyarak TIR sürücüsünü uyarmak amacıyla bağırdıkları anlatıldı.

ARACI İLERİ ALDI

Bunu duyan Hilmi Y.'nin aracı durdurarak aşağıya inip baktığı, küçük bir kızın TIR'ın ekicisine ait arka sol teker altında olduğunu, müştekinin de ona yakın şekilde aracın altında görerek küçük kızın tekerin altından kurtulmasını sağlamak için tekrar araca binip aracı biraz ileri aldığı belirtildi. Çevrede bulunanların anne ve kızı aracın altından çıkardıkları, müşteki Semra Asan'ın hastaneye nakledildiği, ancak olay yerinde vefat eden Fatmanur Asan'ın cenazesinin olay yerinde bekletildiği kaydedildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Şüpheli Hilmi Y. ifadesinde, seyir halinde iken kazanın meydana geldiği sokak içerisinde yol üzerinde yaya kaldırımında yürüyen kimseyi görmediğini, havanın soğuk olması nedeniyle aracın şoför mahalline ait camların kapalı olduğunu söyledi. Aracın aniden sarsılması ve dışarıdan sesler gelmesi üzerine aracı durdurarak aşağı inip baktığında, TIR'ın çekici ve dorse arasındaki boşlukta bir çocuk gördüğünü, aradaki kadının aracı ileri almasını söylemesi ile tekrar araca binerek biraz aldığını, tekrar araçtan inerek baktığında çocuğun araca ait lastiğinin dibinde yerde yattığı, hareketsiz olduğunu görerek olay yerinden ayrılıp Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Polis Merkezine giderek teslim olduğunu beyan etti.

ANNE OLAYI ANLATTI

Müşteki Semra Asan ise, olay günü kızı Fatmanur ile birlikte sağlık ocağından yaya olarak dönmekte iken 1082 nolu sokak içerisinde bulunduklarını, kaldırımdan sokağın karşı kaldırımına geçmek için sokak üzerindeki trafiği kontrol ettiğini belirtti. Kendi durup yönüne göre sol tarafından gelmekte olanTIR'ı gördüğünü, TIR'ın kendilerine uzak olduğunu görerek kızı Fatmanur ile el ele tutuşup karşı kaldırıma yürüdüklerini anlattı. Bu sırada kendilerine sert bir cismin çarpıp kısa bir süre sürüklediğini, bağırdığını, bunu duyan çevredeki vatandaşlarında bağırmaları üzerine aracın durduğunu, vatandaşların kendisini aracın altından çıkardıklarını, ancak kızını TIR'ın çekiciye ait arka sol tekerlek altında kalması nedeniyle çıkaramadıklarını, kızının ölümü ve kendisinin yaralanması olayı nedeniyle araç sürücüsü ve sahiplerinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Semra Asan'ın vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, ölümlü yaralamalı trafik kazasında şüpheli Hilmi Y.'nin tali kusurlu olduğunun bildirildiği göz önünde bulundurulduğunda şüphelinin üzerine 'taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işlediği kaydedildi.

15 YILLA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli hakkında 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.