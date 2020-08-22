Aşure Günü ne zaman ve hani gün? 2020 Aşure Günü Muharrem ayının kaçıncı günü? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 2020 - 2021 dini günler takvimi yayınlandı. Aşure Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor sorusu da yanıtını bulmuş oldu. 20 Ağustos'ta Muharrem ayının gelişi büyük bir sevinç ile karşılanırken, Aşure Günü için ise geri sayım başladı. Her yıl Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ne zaman ve hangi gün? 2020 Aşure Günü Muharrem ayının kaçıncı gününe denk geliyor? İşte Diyanet İşleri'nin yayınladığı dini günler takvimi ve diğer tüm merak edilenler!

2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Müslüman âlemi için önemli günlerden birisine daha kısa bir süre kaldı. Muharrem ayının gelişinin ardından Aşure Günü de merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi üzerinden Aşure Günü tarihini aşağıdan öğrenebilirsiniz.