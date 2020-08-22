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nedir? ? İşte kısaca özeti

Muharrem ayı içerisinde bulunan aşure gününe sayılı günler kaldı. İslam inancında büyük öneme sahip olan ya da Aşura Günü, hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Her sene olduğu gibi bu senede Türkiye’nin dört bir yanından aşure yapılacak ve komşular birbirine dağıtacak. Birçok önemli olay meydana geldiğine inanılan, peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı aşure günü anlam ve önemiyle ön plana çıkıyor. Peki ? ? İşte kısaca özeti

Giriş Tarihi: 22.8.2020 11:26 ABONE OL
Aşure Günü nedir? Aşure Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte kısaca özeti

manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure geleneği asırlardır devam etmektedir. Bugün islam alemi açısında birçok önemli olayların gerçekleştiği bir gündür. İslam inancında birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen aşurenin anlamı, tarihi önemi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki nedir? ? İşte kısaca özeti

AŞURE GÜNÜ NEDİR, NE DEMEK?

Mübarek aşure gününde peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı bilinir. İslam Dünyası'nda son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alan ?

Aşure Günü" bu yıl 29 Ağustos 2020 idrak edilecek. Muharrem ayının onuncu günü Müslüman topluluklarca "Âşura Günü" olarak kabul edilmiştir.

Aşure Günü nedir? Aşure Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte kısaca özeti

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

ya da Aşura Günü, hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır.

AŞURE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR? İŞTE TARİHİ ÖNEMİ

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur…

Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir…

Aşure Günü nedir? Aşure Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte kısaca özeti

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; "farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları", "birlik" gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

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Aşure Günü nedir? Aşure Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte kısaca özeti
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