Aynı aileden 16 kişi Kovid-19’u yendi

İstanbul'da bir hastanede din görevlisi olarak hizmet veren Nuh Yalçınkaya (56) ile kayınpederi Kemal Özçiçek (78) Kovid-19'a yakalandı. Evde karantina sürecinde Yalçınkaya'nın kayınvalidesi ve eşi ile 4 çocuğunun da arasında bulunduğu ailenin 16 ferdinin testleri pozitif çıktı. 16 kişi, zorlu geçen tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu. Tatil için ailesiyle Trabzon'un Of ilçesine gelen Nuh Yalçınkaya, "Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezine giderek immün plazma bağışında bulundum" derken, eşi Sevim Yalçınkaya (45) "Aldığımız tedbirlerin çok daha sıkı olması gerektiğini gördük. Nefes alamayınca anlıyor insan. Çünkü nefes alamamak çok kötü bir şey" dedi. AA