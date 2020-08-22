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'Bana bulaşmaz demeyin' mesajı verdi, 3 gün sonra öldü

'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastenede sosyal medya hesabından 'Bana bulaşmaz' demeyin' diye paylaşım yaparak salgına karşı uyarıda bulunan (45), hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 11:49 ABONE OL
'Bana bulaşmaz demeyin' mesajı verdi, 3 gün sonra öldü

İlçede özel bir şirkette çalışan, sosyalliğiyle tanınan 2 çocuk babası Mustafa Sütlü, koronavirüs belirtileri görülünce hastaneye başvurdu. Hastanede tedavisine başlanan Mustafa Sütlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarınızı bekliyorum. Şu an itibariyla benim de koronavirüse yakalandığım söylendi ve hastaneye tedavi için yatırdılar.

BANA BULAŞMAZ' DEMEYİN.

'Bana bulaşmaz' demeyin. Kıyıdan köşeden vücuda girmiş işte, inşallah atlatırım" mesajıyla durumunu sevenlerine duyurdu ve vatandaşları uyardı. Mustafa Sütlü, önceki gün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Sütlü, İskenderun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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'Bana bulaşmaz demeyin' mesajı verdi, 3 gün sonra öldü
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