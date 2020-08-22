‘Başımızdan giderse halimiz yaman’

Kocaelİ'nİn Çayırova ilçesinde AK Parti'ye resmi üye olan 112 yaşındaki Güllü Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi anlattı. Kaya, "Ben onu çok seviyorum. Vatana çok hizmet etti. Bilene helal olsun. Bilmeyene de haram olsun. Bilenlere Allah daha fazla versin. Allah ömür versin. Allah yollarından ayırmasın. Tayyip bizim başımızdan giderse bizim halimiz yaman. Ölsem yine Tayyip için mezardan gelir oyumu veririm" dedi. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan ise "Teyzemiz bize moral oldu" diye konuştu. İHA