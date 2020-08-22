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'da kamp alanında şoke eden olay

Riva'da arkadaşlarıyla kamp yapan gencin cesedi bulundu.  Olay Riva Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan kamp alanında meydana geldi. Cengiz Demir (28) arkadaşlarıyla birlikte gece kampa geldi. Sabah kampa gelenler arkadaşlarını göremeyince çevredeki aramaya başladı. Demir, kamp alanındaki kayalıklarda hareketsiz bir şekilde bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 11:48 Son Güncelleme: 22.8.2020 11:52 ABONE OL
Beykoz'da kamp alanında şoke eden olay

Riva'da arkadaşlarıyla kamp yapan gencin cesedi bulundu. Olay Riva Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan kamp alanında meydana geldi. Cengiz Demir (28) arkadaşlarıyla birlikte gece kampa geldi. Sabah kampa gelenler arkadaşlarını göremeyince çevredeki aramaya başladı. Demir, kamp alanındaki kayalıklarda hareketsiz bir şekilde bulundu.

Beykoz'da kamp alanında şoke eden olay

GENCİN ARKADAŞLARI OLAYIN ŞOKUNU UZUN SÜRE ÜZERLERİNDEN ATAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kayalıklara inen bir polis memuru, Cengiz Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, gencin arkadaşlarından bilgi aldı.

Beykoz'da kamp alanında şoke eden olay

Gencin arkadaşları olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. İtfaiye ekipleri kayalıklardaki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı..

Beykoz'da kamp alanında şoke eden olay

Polis ekipleri kamp içerisini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Polis, gencin kayalıklardan düşmüş olma ihtimali üzerinde duruyor

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Beykoz'da kamp alanında şoke eden olay
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