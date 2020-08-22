Beykoz'da kamp alanında şoke eden olay

GENCİN ARKADAŞLARI OLAYIN ŞOKUNU UZUN SÜRE ÜZERLERİNDEN ATAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kayalıklara inen bir polis memuru, Cengiz Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, gencin arkadaşlarından bilgi aldı.