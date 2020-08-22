BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM indirimli ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. Haftanın indirimli ürünler listesi Salı ve Cuma günleri müşterileriyle buluşuyor. Türkiye'de binlerce mağazası bulunan markette bu hafta birçok ürün indirime giriyor. 25 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak indirimlerde Çocuk Lisanslı Çorap 2'li 6,95 TL, Çocuk Spor Soket Çorap 3'lü 7,95 TL, Bebek Fiyonklu Soket Çorap 2'li 6,95 TL, Bebek Fiyonklu Babet Çorap 2'li 8,95 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE YAYINLANDI- 25 AĞUSTOS 2020

Form Time Kadın Korsajlı Çıtçıtlı Body 24,90 TL

Form Time Erkek Desenli Boxer 7,95 TL

Form Time Erkek Düz Boxer 6,95 TL

Çocuk Lisanslı Çorap 2'li 6,95 TL

Çocuk Spor Soket Çorap 3'lü 7,95 TL

Bebek Fiyonklu Soket Çorap 2'li 6,95 TL

Bebek Fiyonklu Babet Çorap 2'li 8,95 TL