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aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı! kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın aktüel ürünleri ilgili kurumun resmi sitesinden yayınlandı. Salı ve Cuma günlerinin efsane indirimleri müşterilerinin yüzünü güldürüyor. 25 Ağustos’tan itibaren geçerli olan indirimler arasında pijama takımı, kız-erkek çocuk atlet, bebek çoraplarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Her hafta binlerce müşteriye ziyaretçi kapılarını açan markette bu hafta yine güzel indirimler bulunuyor. Peki kataloğunda bu hafta neler var? tam listesi

Giriş Tarihi: 22.8.2020 15:57 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM indirimli ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. Haftanın indirimli ürünler listesi Salı ve Cuma günleri müşterileriyle buluşuyor. Türkiye'de binlerce mağazası bulunan markette bu hafta birçok ürün indirime giriyor. 25 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak indirimlerde Çocuk Lisanslı Çorap 2'li 6,95 TL, Çocuk Spor Soket Çorap 3'lü 7,95 TL, Bebek Fiyonklu Soket Çorap 2'li 6,95 TL, Bebek Fiyonklu Babet Çorap 2'li 8,95 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE YAYINLANDI- 25 AĞUSTOS 2020

Form Time Kadın Korsajlı Çıtçıtlı Body 24,90 TL

Form Time Erkek Desenli Boxer 7,95 TL

Form Time Erkek Düz Boxer 6,95 TL

Çocuk Lisanslı Çorap 2'li 6,95 TL

Çocuk Spor Soket Çorap 3'lü 7,95 TL

Bebek Fiyonklu Soket Çorap 2'li 6,95 TL

Bebek Fiyonklu Babet Çorap 2'li 8,95 TL

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BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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