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Bin bir surat cezaevinde öldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
Bin bir surat cezaevinde öldü
Kayseri'de, kızına 5 yıldızlı otelde yaptığı görkemli düğünle adını duyurduktan sonra ucuz altın vaadiyle bin kişiyi 10 milyon lira dolandıran Nuh Mehmet Göncü (54), cezaevinde hayatını kaybetti. Polisten yılarca kaçan Göncü, 2014'te sahte profesör kimliğiyle hasta tedavi ederken yakalanmıştı. 26.5 yıl hapse mahkûm edilen ve Aksaray Cezaevi'nde bulunan Göncü, kalp krizi geçirip öldü. Göncü'nün dolandırdığı mağdurların arasında pilot, polis, sağlık memuru, maliye kontrolörü, banka memuru, damadı, dünürü ve hizmetçisi de vardı.
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Bin bir surat cezaevinde öldü
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