Bu mağara doğal buzdolabı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Gökçeağaç köyünün Karlık mevkisindeyöre halkının "doğal buzdolabı" olarak adlandırdığı 1600 metre rakımdaki Karlık Mağarası'ndaki kar kütlesi, sıcaklığın 30 dereceyi geçtiği yaz sıcaklarında dahi erimiyor. İl Genel Meclisi Üyesi Metin Yamalı "Burası doğal bir güzellik, turizm için müthiş bir yer. Bugüne kadar yatırım yapılmadı. Bundan sonra bir çalışma yapılırsa hem ilçemiz hem de ilimiz için güzel olur" dedi. Hanönü Belediye Meclisi Üyesi Arif Uçar "Burada mayıs, haziranda yer yer 5 metreye kadar kar kalınlığı oluyor. Senenin en sıcak ve kurak zamanı ağustosta da kar kalınlığı 60 santimetre ile 1 metre arasında" diye konuştu. AA