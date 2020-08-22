Çakarlı araçla yol kesip dehşeti yaşattı; Bıçaklanan sürücü o anları anlattı

Bakan falandır diye yol vereyim dedim. İleride yavaşlamaya başladı 'Sana bir saattir korna, siren çalıyorum, anons geçiyorum. Bana niye yol vermiyorsun?' dedi. Ben de, 'Sen kimsin bana bağırıyorsun?' dedim. 'Ben polisim' dedi. Hızımız 20 kilometre, camdan konuşuyoruz. Ben de 'Türkiye'de polis böyle küfretmez, sen ne ayaksın?' dedim. 'Ben sana ne ayak olduğumu göstereceğim 'dedi ve önümü komple kapattı. Ne sağdan, ne soldan kaçış şansı bırakmadı. Çakarlarını da yakmıştı. Arabadan indi, kollarını sallayarak üstüme geldi. 'Ehliyetini ver' deyince,' sen de kimliğini göster dedim" şeklinde konuştu.