Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu

Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki Serkan Dindar'ı gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke dildiği adliyede mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
"TECAVÜZE YELTENMEYE KAKINCA KIZIM KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"
Ceyda Yüksel'in cenazesi ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak İstanbul'a getirildi . Yüksel için Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Anne Filiz Yüksel'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü .Dua ve helallik alınmasının ardından cenaze Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.
'KÖPEĞİ EVE GÖTÜRECEĞİM' DİYE EVE GİDİYORLAR VE...
Törende konuşan acılı baba Ahmet Yüksel, "Kızım hayvanları çok seviyordu. Sosyal medyadan köpeği sahiplendiriyordu. İzmir'den birisi aramış "sahipleneceğim" diye. O da İzmir'e gitmiş.
Buluşunca 'köpeği eve götüreceğim' diye eve gidiyorlar. Sonra tecavüze yeltenmeye kakınca kızım kendini kurtarmaya çalışıyor.