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Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu

'in Bornova ilçesinde bir evde ölü bulunan ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenen Ceyda Yüksel (21) İstanbul'da toprağa verildi. Olay, dün Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 16:03 Son Güncelleme: 22.8.2020 16:04 ABONE OL
Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu

Yüksel'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki Serkan Dindar'ı gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke dildiği adliyede mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu

"TECAVÜZE YELTENMEYE KAKINCA KIZIM KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Ceyda Yüksel'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak İstanbul'a getirildi . Yüksel için Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu

Anne Filiz Yüksel'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü .Dua ve helallik alınmasının ardından cenaze Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.

Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu

'KÖPEĞİ EVE GÖTÜRECEĞİM' DİYE EVE GİDİYORLAR VE...

Törende konuşan acılı baba Ahmet Yüksel, "Kızım hayvanları çok seviyordu. Sosyal medyadan köpeği sahiplendiriyordu. 'den birisi aramış "sahipleneceğim" diye. O da İzmir'e gitmiş.

Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu

Buluşunca 'köpeği eve götüreceğim' diye eve gidiyorlar. Sonra tecavüze yeltenmeye kakınca kızım kendini kurtarmaya çalışıyor.

Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu

Camları kırıyor sesini duyurmak için. Kızım kendini kurtarmak isterken öldürülüyor. Kolu kopacak kadar kesilmiş" diye konuştu.

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Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu
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