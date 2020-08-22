Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu

'KÖPEĞİ EVE GÖTÜRECEĞİM' DİYE EVE GİDİYORLAR VE...

Törende konuşan acılı baba Ahmet Yüksel, "Kızım hayvanları çok seviyordu. Sosyal medyadan köpeği sahiplendiriyordu. İzmir'den birisi aramış "sahipleneceğim" diye. O da İzmir'e gitmiş.