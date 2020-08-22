Ceyda Yüksel’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Cama vurduktan sonra yanına gittiğimde sağ kolunu tuttuğunu gördüm. Bahçeye çıkıp 112'yi aradım. Tekrar yanına geldiğimde yerde yatıyordu. Çok kan kaybetmişti. 112'yi bir daha aradım. Daha sonra da polisi arayıp 'arkadaşım intihar etti' diye ihbarda bulundum. Ceyda'ya hiçbir şekilde fiziksel temasta veya şiddette bulunmadım. Bana sinirlendiği için kapı camını kırmış olabilir" diyerek olayda herhangi bir suçunun olmadığını ifade etti.



