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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Ağustos 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA!

kuşağında yer alan ve Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde çeşitli şiddetlerde depremler meydana geliyor. En son Malatya Pötürge ve Iğdır’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlarımız yurtta ve dünyada meydana gelen depremlere ilişkin bilgi sahibi olmak ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesine erişmeye çalışarak, Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. İşte ile gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 22.8.2020 19:42 Son Güncelleme: 22.8.2020 19:43 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Ağustos 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Aktif 2 fay hattının uzanış doğrultusunda yer alan ülkemizde söz konuş fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucunda birbirinden farklı şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Malatya Pörtürge ve Iğdır illerimizde en son meydana gelen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlarımız son dakika bilgilerine sahip olmak adına Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Şeklinde sorularla 22 Ağustos Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesine ulaşmaya çalışıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (22 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ)

19.09 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Ağustos 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Ağustos 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Ağustos 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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