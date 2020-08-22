Doğum yaptıran polis memuru: O an şoka girdim, Allah yardım etti

"Güzel bir duygu. Bir polis olarak, bir anne olarak ve bir kadın olarak duygularımı tarif edemiyorum. Gurur verici bir olay. İlk yardım istediklerinde bir polis olarak yardım etmem mümkün değildi ancak onlar hastaneye gitmenin artık çok geç olacağını söyledi. Baktık ki bebek dünyaya gelmek istiyor, şartlar da bizi onu dünyaya getirmeye yöneltti.

Adana'da polis memuru kadın ile yolda doğum yaptırdığı anne ve bebekle bir araya geldi | Video