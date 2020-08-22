Fatih sondaj gemisi özellikleri neler? Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in muhteşem özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda ulusa sesleniş konuşmasında müjdeyi verdi. Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda kalitesi yüksek ve çıkarılabilir 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Konuşmayı canlı olarak takip eden milyonlarca vatandaş bu noktada 'Fatih sondaj gemisi özellikleri' merak ediyor. İşte Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in muhteşem özellikleri
FATİH SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?
Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.
"Upgrade" (geliştirme) edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.
12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.
Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.
Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.
FATİH SONDAJ GEMİSİ NEREDE?
Fatih Sondaj Gemisi hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon´a uğurlanmıştı. 30 Haziran'da Zonguldak´a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.
Tuna-1 kuyusu KDZ Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.