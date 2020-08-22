Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da sel araçları sürükledi

’da araçları sürükledi

’da etkili olan yağmur yağışı sele dönüştü. Dereli’de dere taşınca ilçe merkezini su bastı ve onlarca aracı sürükledi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 22.8.2020 23:58 Son Güncelleme: 23.8.2020 00:04 ABONE OL
Giresun’da sel araçları sürükledi

Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar Ordu'dan sonra Giresun'da da sele dönüştü.

Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.
Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taşarken, ilçe merkezi göle döndü. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu. O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonui ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi. Onlarca araç sele kapılıp sağa sola savruldu.

Ordu’da hortum görüntülendi Trabzon için kuvvetli sağanak uyarısı Pakistan’da sel: 24 ölü

ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da sel araçları sürükledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA