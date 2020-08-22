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'de trafikte dehşet saçan kişiye yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı

'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan kişinin 6 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 15:00 ABONE OL
Hadımköy'de trafikte dehşet saçan kişiye yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu.

5 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Aras, ambulans ile hastaneye kaldırdı.

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Hadımköy'de trafikte dehşet saçan kişiye yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı
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