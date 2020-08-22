Hırsız soymaya bıkmadı! Şaşkına çeviren olay...

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, son bir haftada her gece kapının önünde duran karpuz, kayısı ve üzümleri çalan hırsızlar bu seferde gündüz vakti sadaka kutusunu çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, hırsızın market sahibinden bir şey istediği sırada sadaka kutusunu alıp gömleğinin içine sakladığı, market sahibinin durumumu fark etmesi üzerine kaçıp gittiği görülüyor.