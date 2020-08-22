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İnsan boyunda yayın balığı

İHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
İnsan boyunda yayın balığı
Kahramanmaraş'taki Menzelet Baraj Gölü'nde 1 metre 70 santim boyunda, 50 kilogramlık ağırlığında yayın balığı yakalandı. Onikişubat ilçesindeki balık pazarında sergilenen balık, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kilosunu 50 liradan satışa sunan balıkçı esnafı Mahmut Sarı, "Baraj göletinde yakalanan balığın boyu 1.70 santimetre civarında ve bir adam boyu var. Et ya da yayın balığı diye de ifade edilir, şiş ve kuşbaşı şeklinde yapılır ve lezzetli bir üründür. Soyulup temizlendikten sonra kilosu 50 liraya satılır" dedi.

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İnsan boyunda yayın balığı
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