İnsan boyunda yayın balığı

Kahramanmaraş'takiMenzelet Baraj Gölü'nde 1 metre 70 santim boyunda, 50 kilogramlık ağırlığında yayın balığı yakalandı. Onikişubat ilçesindeki balık pazarında sergilenen balık, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kilosunu 50 liradan satışa sunan balıkçı esnafı Mahmut Sarı, "Baraj göletinde yakalanan balığın boyu 1.70 santimetre civarında ve bir adam boyu var. Et ya da yayın balığı diye de ifade edilir, şiş ve kuşbaşı şeklinde yapılır ve lezzetli bir üründür. Soyulup temizlendikten sonra kilosu 50 liraya satılır" dedi.