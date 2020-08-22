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Kızını ingiliz anahtarıyla darp etti! O baba tutuklandı

Kızını İngiliz anahtarıyla darp eden baba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, 13 yaşındaki A.S.’nin telefonunu zorla babasının almak istediğini, bu sırada da darp edildiğini ileri sürerek müraacat ettiği, babanın da tutuklandığı kaydedildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 22.8.2020 18:07 Son Güncelleme: 22.8.2020 18:09 ABONE OL
Kızını ingiliz anahtarıyla darp etti! O baba tutuklandı

Çorlu'da babasının kızını İngiliz anahtarıyla dövdü şeklindeki haberlerle ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklma geldi.

Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti: "Bazı internet sitelerinde yayınlanan "Çorlu ilçesinde baba kızını İngiliz anahtarıyla dövdü" şeklinde yapılan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

2007 doğumlu mağdur A.S, 14.08.2020 tarihinde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek velayeti altında olduğu ve birlikte yaşadığı babası D.S.'nin, zorla cep telefonunu almak istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve babası tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur.

Bu şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli D.S.'nin KOVİD-19 salgınından etkilendiğinin tespit edilmesi nedeniyle karantina süresinin sona ermesi beklenmiş, ardından da Başsavcılığımızın talimatıyla 21.08.2020 tarihinde gözaltına alınan şüpheli D.S., tutuklanması istemiyle Çorlu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve Hakimlikçe tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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Kızını ingiliz anahtarıyla darp etti! O baba tutuklandı
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