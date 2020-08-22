Kuaförde dönen dedikodular yüzünden sahte polislere dolandırıldı

46 yaşındaki Ayşe B., Etiler'de bulunan bir kuaförün yıllardır müşterisiydi. Ayşe B., 11 Temmuz günü manikür yaptırmak için yeniden kuaföre gitti. Manikürcü kız iddiaya göre, Ayşe'ye, 'Kuaföre gelenler senin arkandan konuşuyor. Kocan seni aldatıyormuş' dedi.

Duydukları karşısında şoke olan genç kadına, 'Bu durumu aydınlatmak istersen sana yardımcı olayım' dedi. Bir süre sonra genç kadının telefonuna Ali A. tarafından bir mesaj geldi. Mesajda Ayşe'nin kocasının başka bir kadınla çekilmiş görüntüsü vardı. Yine iddiaya göre Ali H., Ayşe'nin kocasını takip ettirecek ve aldattığını belgeleyecekti.

TAKTİK HEP AYNI

İlerleyen günlerde Ayşe B., Terörle Mücadele Şube komiseri olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandı. Telefondaki şahıs, 'Mehmet isimli şahıs ile fotoğraflarını çektirdiğiniz araç emniyet aracı, bu yüzden siz de suçlu durumdasınız, Emniyete gelir ifade vereceksiniz ya da para ödeyeceksiniz' dedi. Bu sırada, Ali H., Ayşe B.'ye kocasını takip ettirmek için tuttukları çocuğun emniyette olduğuna dair mesaj attı.

PLANLARI BİTMEK BİLMEDİ

Tekrar kendisini komiser olarak tanıtan şahıs tarafından arandı ve bu duruma kimseden bahsetmemesi gerektiğini, yaptıkları işlemlerden dolayı giderleri ve dosya masrafları olduğunu ve gencin içeriden çıkması için 300 bin liraya yakın para yatırdı.

AYŞE'YE AŞIK OLDUM, KOCASINDAN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİM

Aradan birkaç gün geçtikten sonra Ali H., genç kadını tekrar aradı ve genç kadından Mehmet'in çektiği fotoğrafları alabilmesi için yüklü bir miktar para daha istedi. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan genç kadın savcılığa başvurdu. Genç kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, A.H. ve kendisini komiser olarak tanıtan şahısın plan yaptıkları ortaya çıktı. İfade veren A.H., eşi konusunda yardımcı olmak isterken A.B ile aralarında yakınlaşma olduğunu ve A.B.'den kurtulmak için kendisini komiser olarak tanıtan şahısın plan yaptıklarını itiraf etti.

TUTUKLANDILAR

Yaptıkları planları ortaya çıkan dolandırıcı ortaklar, toplanan deliller ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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