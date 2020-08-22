‘Külleri gelecek diye korktuk’

Macaristan'da gölde boğulan Türk kuaför 27 yaşındaki Emrah Çetinkaya'nın cenazesini ailesi alamayınca iki eski müşterisi devreye girip tüm işlemleri yaparak naaşın Türkiye'ye getirilmesini sağladı. İstanbul'da defnedilen Emrah'ın babası ve Macar eşi, SABAH'a konuştu. Baba Nihat Çetinkaya, "15 gün kadar cenazemiz orada kaldı. Çok korktuk, yakarlar küllerini gönderirler diye" dedi. Ailesi İstanbul'da yaşayan Emrah, Sopron kentinde kuaförlük yapıyordu. 26 Temmuz'da Balatongyörök Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti. Aile, cenaze işlemlerini bir türlü halledemedi. Emrah'ın 20 yıllık müşterisi olan Viyana'da mutfak mobilyaları satan Adem Aslan, cenazenin alınmazsa yakılacağını öğrenince harekete geçti. İlk iş olarak, ailesinden vekalet aldı.Aslan bürokratik işlemlerle uğraşırken, Emrah'ın bir başka müşterisi Mehmet Çiftçi de cenaze işlemlerinde gereken paranın denkleşmesi için mesai harcadı. Bosnalı bir cenaze şirketi cenazeyi önce Viyana'ya, ardından uçakla İstanbul'a getirdi. Vanlı Emrah, geçtiğimiz gün Başakşehir'de toprağa verildi. Baba Nihat Çetinkaya, "Devletimiz bu konuda her türlü yardımı yapıyor. Ama biz doğru kişilere ulaşamadık. Allah o arkadaşlarından razı olsun. Yoksa cenaze yakılacaktı. Belki şimdi bir şişe kül olarak gelecekti. Onlar sayesinde son bir kez oğlumun yüzüne baktım. Ona dokunup, kendi usulümüzce defnettik" dedi.