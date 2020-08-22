Mafya liderini öldüren koruması: Sevmiyordum öldürdüm

Antalya'da bir otelde yemek yiyen "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov'u (48) başından silahla vurarak öldüren şüphelilerden yakın koruması Khayn Zeyralov ve şoförü Amır Hamidli, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara karayolunda yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinden iki adet glock marka silah ele geçirildi. Cinayetin ardından kendisini de ateş ederek sağ kalçasından yaraladığı belirlenen Zeyralov'un emniyetteki ifadesinde, "Kendisini sevmediğim için öldürdüm. Pişman değilim" dediği öğrenildi. İki şüpheli, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nadir Salifov ise dün İstanbul Büyükçekmece'de kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Gülbahçe mezarlığına defnedildi. Safilov'un arkadaşları olayın bir intikam cinayeti olduğunu öne sürdü.