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Panama bandıralı gemide ele geçirildi! 50 milyon lira değerindeki kokaini öyle bir yere saklamışlar ki...

'nin Biga ilçesinde, Panama bandıralı '' isimli gemiye operasyon düzenlendi. Geminin karina (omurga) bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram ele geçirildi. Operasyonda aralarında 2 kaptanının da bulunduğu 7 gemi personeli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 16:06 Son Güncelleme: 22.8.2020 16:18 ABONE OL
Panama bandıralı gemide ele geçirildi! 50 milyon lira değerindeki kokaini öyle bir yere saklamışlar ki...

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, 'uluslararsı uyuşturucu' ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonunda, dün saat 12.30 sıralarında, Kolombiya'dan Biga ilçesindeki limana yaklaşan 'Frontier Falcon' isimli Panama bandıralı gemiye operasyon düzenlendi.

DEĞERİ 50 MİLYON LİRA

Operasyonda, 292 metre uzunluğundaki geminin karina bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tank içerisinde piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi.

KARİNA BÖLÜMÜNDE

Geminin birinci kaptan Filipinler uyruklu A.C.C., ikinci kaptanı J.P.O., çarkçı G.P.A. ile M.K., S.Ö., R.K. ve M.E.V., operasyon sırasında geminin karina bölümüne botla yaklaştıkları sırada yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, çok sayıda dalgıç ve polis ile Sahil Güvenlik'e bağlı SAT Timi'nin geminin su altı ve üstünde kalan kısımlarında aramalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Panama bandıralı gemide ele geçirildi! 50 milyon lira değerindeki kokaini öyle bir yere saklamışlar ki...
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