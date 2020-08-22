Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pumalı silah çetesi

Pumalı silah çetesi

Silah imalatı ve ticareti yapan çete, operasyonla çökertildi. Adreste satılmak üzere tutulan Puma, Savannah Cinsi Yabani Kedi, gibi birçok yabani hayvan koruma altına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
Pumalı silah çetesi
İstanbul'da Güngören ve Silivri'de yasadışı silah imalatı ve ticareti yapılan iki adrese polis sıradışı manzaralara tanık oldu. Silivri'deki adreste, satılmak üzere tutulan çok sayıda yabani ve tropik hayvan ele geçirildi. Iguana, Puma, Savannah Cinsi Yabani Kedi, Tavuş Kuşu, Rakun, Flamingo, Deve Kuşu ve Yabani Kazlar başta olmak üzere farklı cinslerde çok sayıda hayvan koruma altına alındı.

POLİS ŞAŞKINA DÖNDÜ
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Güngören ve Silivri'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde 1'i kuru sıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 43 mermi, 25 av tüfeği mermisi, 14 silah sürgüsü, bir açık namlu, bir zımpara makinesi, bir lazer makinesi, çok sayıda icra yayı ve tabanca imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyet güçleri, Silivri'de karşılaştıkları tablo karşısında adeta şaşkına döndü.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bahçede bulunan Iguana, Puma, Savannah Cinsi Yabani Kedi, Tavuş Kuşu, Rakun, Flamingo, Deve Kuşu ve Yabani Kaz başta olmak üzere farklı cinslerde çok syaıda yabani ve tropik hayvan muhafaza altına alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı Ekipleri'ne teslim edildi. Hayvanların internet üzerinden satılmaya çalışıldığı iddia edildi. Yakalanan şüpheli H.Ç. gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pumalı silah çetesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA