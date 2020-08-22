Pumalı silah çetesi

İstanbul'da Güngören ve Silivri'de yasadışı silah imalatı ve ticareti yapılan iki adrese polis sıradışı manzaralara tanık oldu. Silivri'deki adreste, satılmak üzere tutulan çok sayıda yabani ve tropik hayvan ele geçirildi. Iguana, Puma, Savannah Cinsi Yabani Kedi, Tavuş Kuşu, Rakun, Flamingo, Deve Kuşu ve Yabani Kazlar başta olmak üzere farklı cinslerde çok sayıda hayvan koruma altına alındı.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Güngören ve Silivri'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde 1'i kuru sıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 43 mermi, 25 av tüfeği mermisi, 14 silah sürgüsü, bir açık namlu, bir zımpara makinesi, bir lazer makinesi, çok sayıda icra yayı ve tabanca imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyet güçleri, Silivri'de karşılaştıkları tablo karşısında adeta şaşkına döndü.Bahçede bulunan Iguana, Puma, Savannah Cinsi Yabani Kedi, Tavuş Kuşu, Rakun, Flamingo, Deve Kuşu ve Yabani Kaz başta olmak üzere farklı cinslerde çok syaıda yabani ve tropik hayvan muhafaza altına alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı Ekipleri'ne teslim edildi. Hayvanların internet üzerinden satılmaya çalışıldığı iddia edildi. Yakalanan şüpheli H.Ç. gözaltına alındı.